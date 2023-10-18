Минобороны и Минюст поддержали законопроект о легализации в стране зарегистрированных партнерств, в том числе для однополых пар.

Об этом сообщила в Фейсбуке автор законопроекта, депутат Верховной Рады Инна Совсун.

"Минобороны изменило позицию и поддержало законопроект о зарегистрированном партнерстве. Но это еще не все. Минюст, который должен был подготовить законопроект об альтернативном партнерстве, тоже изменил свою позицию. Теперь готов поддержать мой законопроект №9103 и готовит к нему поправки во втором чтении", - написала депутат.

Она отметила, что ранее негативные выводы этих министерств блокировали дальнейшее продвижение законопроекта в парламенте.

Как мы писали, весной Владимир Зеленский обратился в Кабмин с предложением проработать вопрос о внедрении института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар. Так президент ответил на петицию в поддержку зарегистрированных партнерств для однополых и разнополых пар.

А летом мы подробно анализировали, будут ли в Украине легализованы однополые отношения.