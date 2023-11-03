Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 3 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 53 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области,

Бахмутском – в районах Клещеевки, Богдановки и Хромово,

Авдеевском – в районах Степного, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 67 авиаударов, совершила 40 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила 11 разведывательных БПЛА, 24 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одну ракету Х-59.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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