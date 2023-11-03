ВСУ продолжают наступать на двух направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 3 ноября.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 53 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области,
- Бахмутском – в районах Клещеевки, Богдановки и Хромово,
- Авдеевском – в районах Степного, Тоненького, Авдеевки, Северного и Первомайского,
- Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,
- Запорожском – в районе Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный и 67 авиаударов, совершила 40 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 11 ударов. ПВО уничтожила 11 разведывательных БПЛА, 24 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одну ракету Х-59.
Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.
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