В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 ноября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 38 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – Синьковки, Петропавловки и Ивановки;

Бахмутском – в районе Клещеевки, Андреевки и Южной;

Авдеевском – в районах Северного и Тоненького;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Старомайорского;

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 44 авиаудара, совершила 59 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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