Украинская армия наступает под Бахмутом. Россияне атакуют на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 2 ноября.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 38 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – Синьковки, Петропавловки и Ивановки;
- Бахмутском – в районе Клещеевки, Андреевки и Южной;
- Авдеевском – в районах Северного и Тоненького;
- Марьинском – в районе Марьинки;
- Шахтерском – в районе Старомайорского;
- Запорожском – в районе Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 44 авиаудара, совершила 59 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 15 ударов.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении.
Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.
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