В воскресенье, 29 октября, украинская армия продвинулась под Бахмутом на фоне продолжения наступательных действий в Донецкой области и на западе Запорожской области.

Об этом сообщается в сводке американского Института изучения войны (ISW).

"Опубликованные 29 октября геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись через железнодорожный путь к югу от Андреевки (10 километров юго-западнее Бахмута). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском направлении (западе Запорожской области). Известный российский военный блогер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над неопределенными позициями на Запорожском направлении", – пишет ISW.

Ранее сообщалось, что армия РФ сосредоточила основные усилия на Купянском и Бахмутском направлении, восстанавливая потери.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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