Российские военные в Запорожской области потеряли в пять раз больше артиллерии, чем ВСУ. Украинским военным приходится использовать свою изобретательность и точность в бою, что приводит к значительным потерям артиллерии противника

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что РФ имеет большее количество пушек и артустановок, Украина имеет преимущество в точности, благодаря западному вооружению и изобретательности своих военных.

Около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому ее уничтожение помогает спасать жизни воинов.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, которая отслеживает задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ наши войска уничтожили 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожено 92 единиц артиллерийской техники россиян, тогда как Силы обороны потеряли 19 единиц.

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