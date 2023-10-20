Россия завершила испытания новой самоходной гаубицы "Коалиция-СВ".

Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".

"Коалиция-СВ" - орудие 152-мм калибра, которое имеет дальность стрельбы 80 километров и в полтора раза более высокую скорострельность, чем гаубица "Мста-С". Оно предназначено для поражения отдаленных целей: артбатарей, систем ПВО, мест скопления бронетехники и т.д. "Коалиция" полностью автоматизирована, заявляет производитель, добавляя, что это орудие - "фактически боевой робот".

САУ создана предприятиями "Ростеха", входящими в концерн "Уралвагонзавод". Разработчик - ЦНИИ "Буревестник", производитель - АО "Уральский завод транспортного машиностроения".

Гаубица базируется на платформе танка Т-90. На самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема.

Завершение госиспытаний позволяет приступить к серийному производству "Коалиции".

"Сейчас максимальная дальность российских орудий составляет 47,5 км (САУ "Пион"). Более стандартная "Мста-С" дает дальность до 29 километров. Натовские САУ бьют на 30-40 километров обычными снарядами и до 70 километров - высокоточными. При этом известно, что общая дальность и точность российской артиллерии отстает от той, которую поставляют для ВСУ западные партнеры. Запуском подобных "Коалиции-СВ" орудий россияне пытаются эту проблему решить", - комментирует появление новой САУ Telegram-канал "Политика Страны".

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