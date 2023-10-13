Производящая ракетную систему залпового огня HIMARS американская компания Lockheed Martin, объявила о грядущей модернизации РСЗО, которая позволит её ракетам попадать в движущиеся цели.

Об этом сообщает The Defense Post.

Как рассказали в компании, было проведено тестирование ранее разработанного модуля RIG-360. Он обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете и может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

"Это испытание является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США", - заявил официальный представитель Lockheed Martin Скотт Арнольд.

По его словам, проверка концепции нацелена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары по врагу с помощью наступательного огня по движущимся в сложных условиях целям.

По мнению разработчиков, это критически важная задача повышения гибкости действий армии США.

Ранее стало известно, что компания Lockheed Martin получила сотни миллионов от Пентагона для производства новых HIMARS.

Мы также сообщали, что компания Lockheed Martin наращивает производство "Хаймарс" в полтора раза.