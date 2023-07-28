Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) заключило контракт с американской компанией Lockheed Martin на проектирование и производство демонстрационного космического аппарата на ядерно-тепловом двигателе (X-NTRV).

Об этом сообщается на сайте управления.

Космические силы США предоставят ракету-носитель, которая доставит X-NTRV в космос в 2027 году. BWX Technologies, один из партнеров Lockheed Martin, разработает ядерный реактор и изготовит топливо HALEU.

После испытаний ракеты в космосе аппарат попробуют задействовать в том числе для более быстрой транспортировки астронавтов на Марс. Ракета будет создаваться в сотрудничестве с NASA, в рамках программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Стоимость программы оценивается в 499 миллионов долларов.

"У нас длинная история и большой опыт в разработке ядерных технологий, и космический корабль с ядерной установкой DRACO — это следующий шаг в сфере космических путешествий", - прокомментировали контракт в Твиттере Lockheed Martin.

Компания заявляет, что новая разработка сделает полеты на Луну быстрее и эффективнее, а в будущем даже откроет возможность приземлиться на Марсе.

Ранее Lockheed Martin получила от Пентагона дополнительные $615,9 млн для производства ракет HIMARS, которые должны быть произведены к июню 2026 года.

Также сообщалось, что министерство обороны США не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW у Lockheed Martin, которые показали неудовлетворительный результат на испытаниях.