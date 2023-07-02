Телескоп "Евклид" Европейский космического агентства был запущен в космос для исследования "тёмной вселенной".

Видео об успешном пуске публикует ВВС.

Данный телескоп должен будет стать инструментом по сбору сведений для разрешения двух главных загадок вселенной - энергии чёрных дыр и тёмной материи.

Телескоп был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon-9 с космодрома во Флориде. За месяц он должен будет преодолеть 1,5 млн километров и составить самую большую карту исследованной человеком Вселенной.

Изначально "Евклид" предполагалось запустить на российской ракете, но после военного вторжения РФ в Украину от этой идеи отказались, и запуск был осуществлён компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ранее телескоп "Джеймс Уэбб" открыл первую экзопланету. Она почти идентична по размерам с Землёй. Исследователи использовали телескоп для анализа планет по нескольким длинам света, чтобы определить, есть ли у них атмосфера.

Также в NASA опубликовали первое фото космического пространства, сделанное мощнейшим телескопом "Джеймс Уэбб". Фото состоит из нескольких изображений, сделанных инфракрасной камерой телескопа NIRCam в течение 12 часов.