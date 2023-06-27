Исследователи из Омского государственного технического университета (ОмГТУ, Россия) разработали двигатели для малых космических аппаратов, топливом для которых служит смесь воды и спирта. Изобретение позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

О нем сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ОмГТУ.

Малые космические аппараты (МКА) весят от одного до 500 килограммов и используются кроме прочего для дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга. Они летают на низких околоземных орбитах, где велико влияние земного притяжения. Для их функционирования необходимы небольшие двигатели, обеспечивающие совершение разных маневров. Кроме того, важен достаточный топливный резерв и малое энергопотребление.

Сейчас в качестве топлива для двигательных установок на МКА используют фреоны, изобутан и другие вредные для человека газы. Ученые из ОмГТУ предложили конструкцию двигателя, которая может работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.

"Спирто-водяная смесь поступает из топливного бака в элементы автоматики и попадает в микродвигатель. Он состоит из большого числа газовых каналов и нагревателя. При подаче напряжения микродвигатель разогревается, топливо испаряется, образованный пар перегревается и создает силу тяги", - объяснил принцип работы двигателя сотрудник кафедры "Авиа- и ракетостроение" ОмГТУ Антон Лукьянчик.

Разработка позволит улучшить характеристики МКА и создать маневрирующие орбитальные группировки спутников.

Лукьянчик отметил, что конструкцию двигателя можно легко изменять в зависимости от задач спутника. Например, автоматику, электроклапаны и микродвигатель оставить неизменными, а топливную систему (бак и трубопроводы) укомплектовать под конкретные цели. Это обеспечит возможность орбитального маневрирования. Кроме того, ученым удалось повысить надежность и сократить массу и время создания двигательных установок, добавил Лукьянчик.

Ученый обратил внимание, что необходимые комплектующие для создания опытных образцов двигательной установки у университета уже есть. Сейчас специалисты занимаются их сборкой. А уже к концу текущего года они планируют провести испытания в вакуумной камере.

Недавно трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики, занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, в том числе ракеты "Кинжал", были арестованы силовиками по статье "Госизмена".

Ранее мы рассказывали, что студент-практикант NASA открыл новую экзопланету в созвездии Живописца.