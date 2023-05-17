Трех разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали в России за госизмену. Один учёный умер в СИЗО

Трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов (в том числе и ракеты "Кинжал") были поочередно арестованы силовиками по статье "Госизмена".

Об этом пишет Мoscow Тimes.

Во вторник сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева - доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО "Лефортово" через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова.

Обоим предъявлены обвинения по той же статье - 275 УК РФ "Госизмена". Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

В открытом письме коллеги выступили в защиту арестованных, заявляя об их невиновности.

Они написали, что поводом для обвинений послужили доклады на международных семинарах и конференциях, публикации статей в журналах и участие в международных научных проектах.

Работники института считают, что без такой научной деятельности работа исследователя невозможна. Они также опасаются за собственную судьбу.

Шиплюк и Маслов более 10 лет занимались гиперзвуковыми ракетами.

Шиплюк в последние годы также занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет - этой теме посвящены его работы, цитируемые онлайн.

Всего в Сибирском отделении РАН, которое известно сильным потенциалом в физико-математической области, уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева.

Один из ученых - 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, - умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что американский ЗРК Patriot повредили во время российского ракетного удара по Киеву, а также о том, что министр обороны России ответил на заявления Киева о сбитых шести "Кинжалах".