Телескоп "Джеймс Уэбб" открыл первую планету за пределами Солнечной системы (экзопланету).

Об этом пишет CNN.

Таким образом телескоп подтвердил существование планеты за пределами Солнечной системы, признаки которой ранее обнаружил телескоп TESS. Планета получила обозначение LHS 475 b.

"Нет никаких сомнений в том, что планета существует. Исходные данные "Уэбба" подтверждают это", — говорится в заявлении ведущего автора исследования Джейкоба Люстиг-Йегера.

Размеры новой планеты почти точно совпадают с размерами Земли. Она находится на расстоянии 41 светового года от нашей системы в созвездии Октанта.

"Джеймс Уэбб" - единственный современный телескоп, который может наблюдать за атмосферой экзопланет размером с Землю. Исследователи использовали телескоп для анализа планеты по нескольким длинам света, чтобы определить, есть ли у нее атмосфера.

Еще предстоит провести дополнительные исследования, но уже понятно, что новая LHS 475 b на несколько градусов теплее Земли.

Если в дальнейшем ученые найдут на ней облака, она может оказаться больше похожей на Венеру, чем на нашу планету.

Она делает один оборот вокруг своей звезды за два земных дня. Ее звезда при этом вдвое холоднее, чем наше Солнце.

Напомним, что в конце прошлого года марсианский зонд InSight передал с планеты свой последний снимок.