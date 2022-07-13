Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) опубликовало новые снимки с космического инфракрасного телескопа "Джеймс Уэбб".

Среди четырех объектов, снятых "Уэббом", оказались туманность Киля, гигантская экзопланета WASP-96 b, туманность Южное кольцо и скопление галактик "Квинтет Стефана", каждая из которых удалена от Земли на тысячи световых лет.

Помимо снимков, НАСА представило первый спектрографический анализ экзопланеты размером с Юпитер, находящейся на расстоянии более 1100 световых лет от нас, в составе атмосферы которой были обнаружены вода и дымка, а также облака.

Квинтет Стефана

Планетарная туманность NGC 3132, неофициально известная как туманность Южное кольцо

Следы воды, а также свидетельства наличия облаков и дымки в атмосфере, окружающей горячую газовую планету-гигант, вращающуюся вокруг далекой звезды, похожей на Солнце

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" стоимостью 10 миллиардов долларов – самый большой и самый мощный космический телескоп в мире. Он был запущен в космос 25 декабря 2021 года. Спустя месяц он достиг своей цели на солнечной орбите на расстоянии почти 1 миллиона миль от Земли.

"Уэбб", который наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник, космический телескоп "Хаббл", который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.

Ранее "Страна" показывала снимок телескопа, который был представлен президенту Джо Байдену в Белом доме. Это фотография массивного скопления галактик SMACS 0723, демонстрирующая самое детальное отображение ранней Вселенной на сегодняшний день.