В NASA опубликовали первое фото космического пространства, сделанное мощнейшим телескопом "Джеймс Уэбб".

На снимке зафиксировано скопление галактик SMACS 0723 каким оно было 4,6 миллиарда лет назад, покрывающее "участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки".

"Объединенная масса этого скопления галактик действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более удаленные галактики за ним", - говорится в сообщении NASA.

Фото состоит из нескольких изображений, сделанных инфракрасной камерой телескопа NIRCam в течение 12 часов.

Фото с телескопа Джеймс Уэбб

Это одно из первых полноцветных изображений, переданных телескопом "Джеймс Уэбб". Первое фото на Земле получили в феврале.

Напомним, что NASA запустило в космос телескоп "Джеймс Уэбб" в декабре 2021 года. На создание телескопа 17 стран мира потратили 25 лет и почти $10 млрд. Он пришел на смену телескопу "Хаббл".

Инфракрасный телескоп по принципу действия похож на прибор ночного видения, который может различать очень тусклые, чуть теплые объекты, невидимые для других телескопов, а также объекты, скрытые от нас пылью.

Ученые ждут от результатов работы телескопа прорыва в изучении внеземной жизни и прошлого Вселенной.