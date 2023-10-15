Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в обеспечении поддержки российского вторжения. Россия строит новую железнодорожную линию до Мариуполя, чтобы сократить время поставок на Запорожский фронт.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

Россия использует свои железнодорожные сети для доставки боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину.

Железнодорожная сеть на оккупированной Украине остается в значительной степени жизнеспособной, но уязвимой для украинской артиллерии, ракет воздушного базирования и диверсий, отмечают в британской разведке.

В предыдущих конфликтах истощение железнодорожного транспорта требовало целенаправленных, устойчивых и повторяющихся атак воздушных и наземных войск, отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны Британии, РФ почти наверняка продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные пути сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию до Мариуполя.

"Россия использует гражданских подрядчиков и оборудование для завершения этого проекта, вероятно, рассчитывая, что это усложнит усилия по определению целей и сохранит возможности военных железнодорожных войск для решения неотложных задач в других местах", - говорится в отчете.

При этом новая железнодорожная линия входит в зону поражения украинских высокоточных ударных систем большой дальности.

Напомним, в сентябре РФ начала строительство на оккупированной территории Украины новой железнодорожной ветки, которая должна соединить российские регионы с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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