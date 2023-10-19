Танки Abrams поставили в Украину слишком поздно: эти машины доставят ВСУ большие проблемы.

Об этом пишет издание Newsweek.

Киеву придётся создавать новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков, считает британский аналитик Марина Мирон.

"Всё это создаёт не только проблемы для цепочки поставок, но и делает [их] привлекательными объектами для российской артиллерии и беспилотников", – цитирует издание слова аналитика.

Ранее США обещали поставить на Украину 31 танк Abrams. Позже было заявлено, что все они доставлены.

Напомним, еще в конце сентября Владимир Зеленский заявлял о прибытии первой партии американских танков Abrams в Украину.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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