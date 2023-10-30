За прошедшие сутки произошло около 60 боевых столкновений. Всего россияне нанесли один ракетный и 88 авиационных ударов, совершили 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага юго-восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении россияне пытаются оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. ВСУ отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опросное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинскими воинами отражены 20 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника южнее Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении враг 5 раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Херсонском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 6 артиллерийских средств противника.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.