Российские разведывательные дроны стали летать не только вдоль линии фронта, но и залетать в глубь территории Украины.

Об этом сообщила спикер обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые на данном этапе, можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, а пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что на борту кораблей РФ в Черном море тоже могут находиться беспилотные разведывательные аппараты.

"И это делается для разоблачения надводной обстановки и не только надводной, но и вдоль побережья", - отметила спикер.

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Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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