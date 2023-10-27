РФ в последнее время запускает "Шахеды" небольшими группами, чтобы собрать информацию о работе украинской ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Это позволяет врагу делать выводы о силах и средствах, которые находятся в том или ином регионе, и учитывать эту информацию при планировании последующих атак. То есть некая еще разведывательная функция", с рассказал он.

Как сообщалось, российская авиация не наносила удары по Украине крылатыми ракетами уже более месяца, пополняя запас для атак по энергетической инфраструктуре зимой.

Кроме того, о таких планах РФ украинские власти и военные уже неоднократно предупреждали украинцев.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина этой зимой будет "не только защищаться, но и отвечать".

Война в Украине идет уже 611-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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