Армия РФ в Украине несет серьезные потери, но постоянно восстанавливает их за счет резервов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью УНИАН.

"Обстановка на Восточном фронте остается достаточно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает за счет перемещения резервов, в том числе с территории РФ", - сказал Александр Сырский.

Ранее в ГУР говорили, что Россия каждый месяц вербует для войны в Украине более 20 тысяч человек.

Также ранее Пентагон заявлял, что РФ наберет более 60 тысяч новобранцев и мобилизует резервистов на дальнейшую войну в Украине.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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