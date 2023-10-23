В понедельник, 23 октября, в Украине идет 607-й день войны с Россией.

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23 октября

08.05 ПВО сбила все цели, которые атаковали Украину этой ночью.

Речь о 13 "Шахидах" и одном ударном дроне неустановленного образца.

Также была сбита авиационная ракета Х-59.

07.32 Ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.

РФ выпустила дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения ПВО.

Девять беспилотников было сбито в Одесской области, еще один - в Винницкой.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.