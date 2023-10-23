В понедельник, 23 октября, в Украине идет 607-й день войны с Россией.
Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.
23 октября
08.05 ПВО сбила все цели, которые атаковали Украину этой ночью.
Речь о 13 "Шахидах" и одном ударном дроне неустановленного образца.
Также была сбита авиационная ракета Х-59.
07.32 Ночная атака "Шахедов" длилась более 3,5 часов.
Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины.
РФ выпустила дроны-камикадзе с крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесской области. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения ПВО.
Девять беспилотников было сбито в Одесской области, еще один - в Винницкой.
Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.