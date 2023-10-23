Анализируем ситуацию в Украине на 607-й день войны.

Что происходит в Авдеевке

Россия продолжает штурмовать Авдеевку, несмотря на большие потери, сообщил глава городской администрации Виталий Барабаш.

"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и спустя некоторое время идут снова. Их очень много", - рассказал он в эфире телемарафона.

По его словам, в последние дни РФ стала применять меньше бронетехники.

В утренней сводке Генштаба также сообщается, что РФ продолжает попытки окружить город. Атаки россиян, по данным Генштаба, отражены в районах Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного и Невельского.

Бывший советник Банковой Алексей Арестович, тем временем, предупреждает об угрожающей для ВСУ ситуации под Авдеевкой.

Комментируя заявления украинских спикеров, СМИ и телеграмм-каналов, которые делают акцент на больших потерях россиян во время наступления под Авдеевкой, он напомнил, что "Иловайск, Дебальцево, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Соледар начинались точно так же". После чего ВСУ их потеряли.

"Сейчас мы смакуем большие потери россиян под Авдеевкой. Но я хочу напомнить, что шесть предыдущих раз все закончилось тем, что мы потеряли территории, которые так залихватски начали оборонять. Угроза окружения и потери Авдеевки совершенно реальна. Ее не нужно недооценивать. Об этом говорю не только я, а и многие серьезные эксперты", - заявил Арестович.

Особенно угрожающая ситуация сложилась на правом фланге (то есть к северу от Авдеевки), где россияне пытаются перерезать железную дорогу. И, хотя из Авдеевки ведет еще несколько дорог, как асфальтированных, так и проселочных, "но все то же самое было под Бахмутом".

"Нам нужно подумать как так получается и почему нас уже седьмой раз ловят на одну и ту же ловушку. В основе стоят две наши установки, которые прекрасно просчитываются противником. Первая - ставка на героизм, что мы "стоим и не сдадим". Вторая - ставка на то, что мы не хотим отдавать кусок нашей земли даже ради стратегического маневра", - говорит Арестович.

Арестович считает, что для решения этих проблем Украине нужны свои мощные оборонительные укрепления, такие же как у россиян. Они, по его словам, до сих пор не выстроены. Также он предлагает отправить на постройку таких линий тех украинцев, которые не хотят воевать на фронте и создать из них "трудовые армии".

Ситуацию вокруг Авдеевки обсуждают не только украинские эксперты, которые предупреждают об опасной для ВСУ ситуации, но и российские военные блогеры.



И там также достаточно много негативных (для РФ) оценок происходящего – пишут о больших потерях, "лобовых" штурмах и ставят под сомнение необходимости вести наступление таким образом.

Наиболее жесткий тон – у остатков пригожинско-вагнеровской сетки телеграмм-каналов. В последние месяцы после провала мятежа и гибели Пригожина она заметно поутихла в своей критике действий российского командования. Тем более, что ничего катастрофического в это время для армии РФ на фронте не происходило. Но как только началось наступление под Авдеевкой и в украинских телеграмм-каналах появилось много видео с потерями российской техники и личного состава, сетка воодушевилась и развернула целую кампанию против "тувинского дегенерата" (Шойгу), который "ведет на убой русских солдат".

Впрочем, не исключено, что это, во-многом, является отголоском межклановой борьбы за контроль над остатками ЧВК "Вагнер". Судя по публикациям в российских СМИ, минобороны настаивает, чтоб "вагнеровцы" шли служить под контролем МО РФ. В тоже время влиятельный глава Росгвардии Золотов хочет их забрать под свое крыло. И в первом чтении Госдума уже приняла законопроект, который допускает возможность создания внутри Росгвардии "добровольческих формирований".

Поэтому, возможно, кампания по Авдеевке в части российских телеграмм-каналов является отголоском этой борьбы с целью ослабить позиции Шойгу.

Но о проблемах под Авдеевкой пишут и лояльные российской власти паблики. Они указывают, что российские войска там столкнулись с теми же проблемами, что и украинские во время наступления на юге – техника заранее выявляется и уничтожается, все поле боя контролируют дроны, ударные коптеры наносят большой урон, также как и минные поля. Поэтому, по их данным, в последние дни российские войска скорректировали свою тактику и, также как и ВСУ на юге, теперь атакуют небольшими пехотными группами и местами имеют успех. Но он дается большой ценой и продвижение идет медленно. В общем, все те же проблемы, что и во время наступления украинской армии под Работино.

В связи с этим идет дискуссия как дальше действовать.

Отмечается, что тактика "пеших штурмов" впервые во время нынешней войны начала активно использоваться "вагнеровцам" под Бахмутом. Таким образом за 8 месяцев наемники ЧВК смогли захватить Соледар и почти весь Бахмут.

Однако секрет "успеха" "вагнеровцев" был в готовности к огромным потерям. Которая достигалась массовыми казнями за неисполнение приказа, при помощи которых рядовым наемникам давали понять, что с момента попадания в ЧВК их жизнь им уже не принадлежит.

Это, а также наличие десятков тысяч завербованных и абсолютно бесправных зеков позволило командирам "Вагнера" бросать на штурмы украинских позиций волну за волной. Огромное число атакующих при этом гибли, но, в конце концов, очередная волна захватывала украинские позиции, либо ВСУ сами отходили, просто потому что на отбивании беспрерывных атак заканчивался БК.

По итогу, согласно озвученным самими же "вагнеровцами" данным, уровень потерь среди них оказался выше, чем у Красной армии во Вторую мировую войну. То есть уровень – чудовищный даже по меркам войн 20 века. Пригожин на это шел, потому что решал краткосрочные задачи – ему нужно было быстро нарастить политический капитал за счет "победы в Бахмуте", чтоб подготовить мятеж.

Но масштабировать данную практику с таким уровнем потерь в российской армии не представляется возможным. По крайней мере без большой мобилизации, которую пока Кремль проводить явно не готов. Да и внедрить "штрафную" дисциплину с массовыми расстрелами на месте в регулярной армии будет трудно. Это не ЧВК "Вагнер", которое находилось вообще вне правового поля РФ.

Поэтому выход российские военные блогеры видят в "изоляции" театра военных действий. То есть – в уничтожении логистики ВСУ за счет ударов по тылам и по коммуникациям.

Для этого предлагается наращивать число ударных дронов и переломить ситуацию в контрбатарейной борьбе, в которой на данный момент, по оценке российских же военных пабликов, РФ уступает Украине за счет использования ВСУ более точных и дальнобойных западных артиллерийских систем. То есть, смысл предлагаемой тактики - за счет ударов массированных и постоянных ударов разными средствами поражения по ближайшим тылам лишить передовые украинские части огневой поддержки артиллерии и подвоза боеприпасов, вынуждая их отступать.

Это российские военные эксперты и блогеры предлагают сделать и на авдеевском направлении, где украинские части сейчас находятся в полукольце и их коммуникации подвергаются постоянным ударам.

И, не исключено, что на этом (помимо дальнейшего продвижения на флангах) и будет сосредоточены усилия российского командования в ближайшее время.

Впрочем, понятно, что подобная угроза очевидна и для командования ВСУ, а потому украинские войска также будут стараться "выбивать" тылы противника и пытаться "разжать" полукольцо российских войск вокруг Авдеевки.

Потери и резервы

Впрочем, говоря о потерях россиян, украинское командование в последнее время неизменно уточняет, что РФ их достаточно быстро восстанавливает. Об этом, в частности, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, комментируя ситуацию на востоке.

"Обстановка на Восточном фронте остается достаточно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает за счет перемещения резервов числе с территории РФ", - сказал Сырский.

Ранее в ГУР говорили, что Россия каждый месяц вербует для войны в Украине более 20 тысяч человек (по российским данным, эта цифра еще выше 40-60 тысяч). Также данные о том, что россияне постоянно вводят в бой свежие силы, идет по украинским военным пабликам.

Интересно в этом контексте вспомнить, что глава ГУР Кирилл Буданов в конце сентября, общаясь с журналом The Economist, заявлял, что у России "нет никакого стратегического резерва" и по этой причине допускал возможность перерезания сухопутного коридора в Крым до наступления зимы.

В то же время идет все больше сигналов о проблемах с резервами у ВСУ.

Мы уже писали о заявлении полтавского областного военкома о том, что план по мобилизации в Полтаве выполняется всего на 13%.

О проблемах пополнением говорят и военные.

В Украине "ежедневно заканчиваются солдаты", поэтому мобилизация должна стать более массовой и с более жестким подходом к призыву, заявил командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук. Причем, по его словам, служить могут и женщины.

"Не хватает людей. Солдаты заканчивается, ежедневно. Те, кто думает, что сможет отсидеться в глубоком тылу, так уже не пройдет. Людей мало, потому что война у нас полномасштабная, а мобилизация почему-то не полномасштабная. Поэтому каждый, кто называет себя украинским гражданином, в том числе украинской гражданкой (законом не запрещено служить женщинам)… Власть и военно-политическое руководство, рано или поздно до этого додумаются. И большая надежда на нового министра обороны, что не только введение каких-то технологий в жизни МО и в целом войска приведут к массовой мобилизации, но в том числе и жесткий подход к этому делу", - заявил Шевчук.

Он говорит, что не видит "ничего плохого, когда военкоматы, центры комплектации ходят и фактически ловят за руки тех, кто должен выполнять свою конституционную обязанность".

"Меня это не беспокоит, когда я теряю своих людей, которые выполняют боевую задачу. Мы не хотим защищать уклонистов", - заявил командир роты 80-ой ОДШБр.

Также идут сообщения о том, что Украинских военных с ампутацией признают "ограниченно годными". Об этом заявила жена военного Ольга Щербак, которая столкнулась с такой ситуация после ампутации ноги у мужа.

Она говорит, что это регулируется приказом Минобороны Украины №402.

В документе указано, что при односторонней ампутационной культе верхней конечности на любом уровне, односторонней ампутационной культе нижней конечности ниже уровня верхней трети голени - человек считается ограничено годным в военное время.

"Вопрос: почему людям с инвалидностью не дают выбор? Какая разница сколько ноги нет? Ее все равно нет! Смените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не вести службу. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства. Ад на ВЛК, где врачи руководствуются Вашим приказом и разводят руками", - пишет Ольга.

Кроме того, многие украинцы считают, что у России с резервами проблем нет.

В Украине вдвое выросло число тех, кто считает, что Россия сможет воевать еще долго, свидетельствуют данные опроса КМИС. В феврале 2023 года таких было 22%. В октябре - уже 49%.

Эти люди уверены, что "РФ, несмотря на потери, все еще имеет значительный запас ресурсов - денег, людей, оружия, техники".

Обстрелы и новые дроны РФ

Вчера вечером и ночью Украину атаковали не только "Шахиды" (все 13, как утверждается, были сбиты), но и ударные дроны неустановленного образца, сообщили Воздушные силы.

Еще вчера звуки этих беспилотников публиковали в киевских телеграм-каналах. Если у "Шахидов" звук похож на мопед, то у новой разновидности - как у газонокосилки.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне собирают их из запчастей, продающихся на AliExpress.

"Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства. БПЛА несет на себе несколько килограммов взрывчатки, поэтому опасен. Этой ночью их и запустили с севера", - заявлял Игнат еще утром воскресенья.

В телеграм-каналах уже публикуют фото двигателя этих дронов. Пишут, что на Алиэкспресс такие двигатели можно купить примерно за 18 тысяч гривен.

Напомним, после ударов украинскими небольшими дронами по российской территории, высказывались предположение, что РФ будет перенимать этот опыт и также использовать для ударов по Украине не только "Шахеды", но и более простые и легкие в изготовлении модели.

И детальнее по обстрелам за минувшую ночь:

1. Был удар "Шахидами" по Одесской области. Под Одессой обломки дрона повредили крышу склада на объекте припортовой инфраструктуры.

При этом накануне губернатор области призывал идти в укрытия жителей Белгород-Днестровского района. Но по итогу о прилетах там не сообщается.

2. Власти Хмельницкой области заявили о работе ПВО, но не уточнили, были ли прилеты. Пострадавших нет.

3. Один беспилотник был сбит в Винницкой области. В Днепропетровской сбили авиационную ракету.

4. Вечером ПВО работала в Киевской области и на подступах к столице.

Также вчера вечером обстрелом была повреждена теплоэлектростанция ДТЭК в Донецкой области. Серьезно повреждено оборудование. Обошлось без пострадавших.

Судя по всему, именно в этом контексте глава Офиса президента Ермак с утра написал о том, что "россияне не отойдут от тактики энергетического террора. Они надеются, что смогут сломить нас с воздуха".

Почему падает западная помощь?

Американская военная помощь Украине в октябре снизилась на 93,5% по сравнению с первой половиной 2023 года. Об этом пишет украинский военный паблик Ukraine Battle Map, ссылаясь на данные Пентагона.

За последние 30 дней Украине был отправлен только один пакет военной помощи, отмечает ресурс. При этом у Белого дома осталось более пяти миллиардов долларов на помощь Украине.

Напомним, Байден уже запросил у Конгресса еще 61,4 миллиарда для Украины. Пока Конгресс не приступал к рассмотрению этого вопроса. Ранее попытка Белого дома провести через Палату представителей военный пакет для Украины провалилась - республиканцы не дали принять направленный Байденом законопроект.

Судя по всему, в том числе поэтому оставшиеся пять миллиардов американская администрация стала расходовать более экономно - неизвестно, когда и сколько денег выделит Украине оппозиционная Байдену нижняя палата Конгресса.

Кроме того, факт замедления помощи можно объяснить сменой характера самой войны. Ставка на контрнаступление ВСУ, под которое зимой Запад активно выделял оружие, не сработала. И, если судить по упавшим объемам поставок, новое аналогичное контрнаступление пока не готовится.

"Битва" за деньги для Украины идет не только в США, но и в Германии. Минфин страны заложил слишком мало денег для военных нужд Киева в следующем бюджете, пишет газета Bild. Минобороны страны заявляет, что ему не хватает более пяти миллиардов евро для поддержки ВСУ.

Сейчас на эти цели выделено четыре миллиарда, но из них на военные нужды - только 120 миллионов, сообщает издание со ссылкой на внутренний документ министерства обороны.

"Но потребность гораздо выше. Спецштаб минобороны Германии по Украине ожидает от Киева дополнительных требований в размере 5,22 миллиарда евро", - говорится в статье.

Бюджет на 2024 год будет окончательно утвержден в середине ноября. До тех пор еще будут "тяжелые переговоры", пишет Bild.

То есть, процессы в странах-донорах Украины идут примерно идентичные - выделение новой помощи вызывает все больше внутренних дискуссий о том, чего Запад хочет этими вливаниями добиться, и есть ли "план Б" после того, как с контрнаступлением что-то пошло не так.

Кроме того, возник фактор Израиля, и теперь Украина опасается потери поддержки и переключения внимания мира на Ближний Восток, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС Украина впервые с февраля 2022 года не будет первым пунктом в повестке дня.

"Украинцы сейчас задаются вопросом, хватит ли у мира концентрации внимания и смелости сосредоточиться на двух крупных войнах. Учитывая медленное контрнаступление и отсутствие у России признаков выхода из игры, Украина сталкивается с перспективой длительной войны, которая потребует беспрецедентной и долгосрочной поддержки со стороны союзников", - рассуждает газета.

FT считает, что опасения украинцев "не беспочвенны" и "мир уже забывал войну России против Украины в прошлом". Имеется ввиду подписание Минских соглашений в 2015 году, после чего "внимание мира угасло".

Зеленский опасается, что предоставление Путину паузы позволит ему подготовиться к новому, более масштабному вторжению. "Наша главная цель — привлечь внимание к Украине", - заявил пресс-секретарь президента Никифоров.

"Украинцы, особенно их президент, доказали, что они искусны в общении, во многом объединяя мир против России. Но по мере того, как война затягивается, они знают, что, скорее всего, станет труднее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных кризисов", - пишет издание.

СБУ и убийства на территории РФ

Сегодня в газете Washington Post вышла большая статья, в которой утверждается, что за серией громких убийств на территории России в последнее время стоит СБУ, которую ранее обучили западные спецслужбы.

Со ссылкой на источники газета пишет, что именно СБУ взорвала Дарью Дугину. По данными издания, компоненты бомбы удалось провести через границу, спрятав их в клетке для кошки в захламленной машине, в которой находились мать и ее 12-летняя дочь (о чем ранее уже говорили россияне, обвиняя в убийстве гражданку Украины Наталью Вовк).

По данным издания, к подрыву российского военкора Владлена Татарского также причастна СБУ.

Сообщается, что к этой и другим операциям на территории России СБУ готовилась почти 10 лет - после аннексии Крыма - в тесном сотрудничестве с ЦРУ. На эту подготовку США потратили десятки миллионов долларов, предоставили Украине передовые системы наблюдения, обучили новобранцев на объектах в Украине и США, построили новые штаб-квартиры для украинской военной разведки, предоставили огромный массив разведданных.

При этом в статье проводится мысль, что Вашингтон убийства, осуществляемые в России, не одобряет.

"Склонность Украины к смертоносным операциям осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав обеспокоенность по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне", - пишет издание.

"У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Люди, которые запускают ракеты. Люди, которые зверствовали в Буче", - заявил высокопоставленный чиновник СБУ.

Он называет убийство дочери Дугина "очень циничным".

"Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины", – сказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

Он сравнивает СБУ с израильским Моссадом 1970-х годов, когда ему приписывали множество убийств в других странах.

Также украинская спецслужба активно сотрудничает с британской MI6. Поскольку американцы опасались, что у РФ много агентов в СБУ, в спецслужбе было создано два новых управления: пятое и шестое, направленное на сотрудничество с британской MI6.

Новобранцы проходили инструктаж со стороны сотрудников ЦРУ. Планировалось сформировать подразделения, "способные действовать в тылу линии фронта и работать как тайные группы".

При этом и Киев, и Вашингтон стремились "сохранять дистанцию между ЦРУ и смертоносными операциями" СБУ. После некоторых из них американцы выражали свое возражение, но поддержку продолжали.

"Мы никогда не привлекали наших международных партнеров к тайным операциям, особенно за линией фронта", — сказал бывший высокопоставленный сотрудник СБУ. Также Украина всегда избегала использования оружия и оборудования американского происхождение.

"У нас было много ограничений в оперативной работе с украинцами. Акцент был сделан больше на безопасных коммуникациях и поиске новых потоков разведывательной информации внутри РФ, а не на "вот как взорвать мэра", - заявил бывший сотрудник американской разведки.

Однако источники издания говорят, что границы иногда "были размыты". И украинцы якобы стали скрывать отдельные операции от американцев.

Еще один факт из статьи - подводные дроны, которыми Украина ударила по Крымскому мосту, были разработаны при поддержке ЦРУ и других западных спецслужб.

Первый подрыв моста с помощью взрывчатки в фуре Украина организовала сама, а американцы "выразили обеспокоенность" по этому поводу. Но потом "эти опасения, по-видимому, рассеялись", и спустя девять месяцев второй удар совершался уже при поддержке США.

СБУ не стала комментировать информацию WP, заявляя, что "все детали по резонансным спецоперациям СБУ мы сможем обсудить после нашей победы".

Тем не менее, статья вышла крайне показательной. И теперь наверняка станет аргументом для России еще громче говорить о том, что на территории Украины они воюют с Америкой и Британией, а не собственно с украинским народом. Тем более, что одно из крупнейших американских СМИ само пишет о том, что Запад более десяти лет готовил Украину к масштабной диверсионной работе.

И в этом плане возникает вопрос - почему эта статья вообще появилась? Точнее - почему американские чиновники и представители спецслужб решили поделиться с общественностью подобной информацией, о которой обычно принято молчать (по крайней мере - до окончания войны).

Версий может быть несколько.

Во-первых, это может быть предупреждением России о больших возможностях, которыми обладает "разведывательный альянс" СБУ с американскими и британскими спецслужбами. Правда, пока цель такого предупреждения не очень понятна.

Во-вторых, одна из основных меседжей статьи - Вашингтон не причастен к операциям СБУ на территории России, а многие из них украинские спецслужбы проводят по собственной инициативе, не ставя в известность западных партнеров. И в этой части выход статьи играет на руку тем силам на Западе, которые призывают руководство США и ЕС поскорее закончить войну в Украине пока ситуация там не вышла из подконтролен и не привела к прямому столкновению НАТО и РФ.