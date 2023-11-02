Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Как рассказал президент, ВСУ остановили наступление, нанеся РФ "тяжелые потери", в том числе было уничтожено десятки единиц техники.

Между тем под Авдеевкой продолжаются оборонные действия, а на юге - наступательные.

Параллельно завершается подготовка страхования для судов, готовых воспользоваться украинским морским коридором, добавил Зеленский.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике на фронте.

А телеграм-каналы сообщали, что войска РФ подошли близко к Авдеевскому коксохимзаводу и готовят его штурм.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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