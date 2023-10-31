Российские части подошли вплотную к Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ), что на северо-западе Авдеевки, и готовятся вот-вот начать его штурм.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Вчера они публиковали видео, на котором со стороны завода поднимается столб черного дыма. По их данным, по предприятию наносились массированные удары.

Некоторые российские каналы сообщают о том, что при продвижении в направлении завода за минувшие сутки войска РФ имели "тактический успех" и закрепились в лесополосе уже на окраине промзоны. Также они пишут об уничтожении под Авдеевкой первого танка Leopard-2A6 и приводят кадры горящей машины. В этой связи некоторые российские "военкоры" пишут о прибытии под Авдеевку 47-й бригады "Магура", которая вела наступление на юге. У нее на вооружении как раз есть Leopard. Украина этого не подтверждала.

Также в сети появилось видео подбитого под Авдеевкой немецкого танка. На кадрах видно, как члены экипажа покидают горящую технику. Их эвакуирует находившаяся рядом БМП M2 Bradley.

По информации украинских военные телеграм-каналов, основные бои сейчас происходят на другом фланге - с южного направления. При этом ранее они рассказывали, что бои приблизились к промзоне Авдеевского коксохимзавода со стороны захваченного россиянами террикона.

АКХЗ - это один из центральных узлов украинской обороны в Авдеевке, с потерей которого удерживать город станет очень трудно.

На днях немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке заявил, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.