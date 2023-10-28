Авдеевка оказалась под угрозой окружения. Так считает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

Он сообщает, что российские войска вышли к ж/д ветке на севере города и подошли к селу Северное на юге. В результате ширина коридора, по которому может снабжаться группировка ВСУ в Авдеевке, сократилась с 9 до 7 км.

Единственный путь на подконтрольные Украине территории остался через село Орловка. За несколько недель штурма Россия потеряла более 2000 солдат, но не считается с потерями.

"Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины", - считает Рёпке.

Подробно текущую ситуацию на фронте мы анализировали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что в Авдеевке из-за обострения боёв и постоянных обстрелов закрываются магазины и временно прекратили завоз гуманитарных грузов.

Также мы сообщали, россияне ослабили натиск на Авдеевку из-за погоды, но город обстреливают круглосуточно.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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