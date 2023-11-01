За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 8 ракетных и 97 авиационных ударов, совершила 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении отразили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки, где наши защитники отразили 5 атак оккупантов. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку. В районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области наши защитники отразили около 20 атак.

На Марьинском направлении украинские воины отразили более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 – по пункту управления и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 радиолокационные станции, 2 склада боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 8 артиллерийских средств противника.

Напомним, в Силах обороны юга сообщили, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

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