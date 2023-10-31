Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 31 октября.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 59 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Надежды Луганской области,

Бахмутском – в районе Клещеевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Авдеевки, Керамика, Северного, Первомайского и Степного,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы,

Запорожском – в районе Работино.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 7 ракетных и 65 авиаударов, совершила 31 обстрел из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО уничтожила 2 ударных БпЛА россиян.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

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