Россияне пытались атаковать на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 31 октября.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 59 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Надежды Луганской области,
- Бахмутском – в районе Клещеевки и Андреевки,
- Авдеевском – в районах Авдеевки, Керамика, Северного, Первомайского и Степного,
- Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,
- Шахтерском – действия в районах Пречистовки и Золотой Нивы,
- Запорожском – в районе Работино.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 7 ракетных и 65 авиаударов, совершила 31 обстрел из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов. ПВО уничтожила 2 ударных БпЛА россиян.
Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".
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