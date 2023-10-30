В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 октября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Синьковки;

Бахмутском – в районе Клещеевки;

Авдеевском – в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского;

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки;

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла семь ракетных и 47 авиаударов, совершила 43 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 20 ударов. ПВО уничтожила 12 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и две управляемые авиационные ракеты.

Между тем сегодня командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения.