Наступление украинских войск под Бахмутом и бои на пяти направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 октября.
Информация появилась на странице командования в Facebook.
Главное из заявлений Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Всего произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Синьковки;
- Бахмутском – в районе Клещеевки;
- Авдеевском – в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского;
- Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки;
- Шахтерском – в районе Старомайорского.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла семь ракетных и 47 авиаударов, совершила 43 обстрела из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 20 ударов. ПВО уничтожила 12 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и две управляемые авиационные ракеты.
Между тем сегодня командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения.