В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 30 октября.

Информация появилась на странице командования в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

  • Купянском – в районе Синьковки;
  • Бахмутском – в районе Клещеевки;
  • Авдеевском – в районах Авдеевки, Тоненького и Первомайского;
  • Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки;
  • Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла семь ракетных и 47 авиаударов, совершила 43 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 20 ударов. ПВО уничтожила 12 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" и две управляемые авиационные ракеты.

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 30 октября 2023 года

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 30 октября 2023 года

Между тем сегодня командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. По его словам, россияне пытаются остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. 

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