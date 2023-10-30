Стратегически Украина проигрывает войну из-за неадекватного восприятия ситуации обществом.

Такое мнение высказал комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук в интервью "Пятому каналу".

Он утверждает, что в начале войны все украинцы были готовы защищать страну, было много добровольцев. Но после вывода российских войск из-под Киева ситуация изменилась.

"Сразу после этого я заметил, что в СМИ появились тезисы, что мы воюем с бомжами, что российская армия воевать не умеет, что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Что сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы зайдём в Крым. Что победа в принципе победоносная. Таким образом люди были положены в теплую ванную. У нас произошёл слом видения реальности. А в России он не произошёл. Они начали понимать, что война не дастся им просто. Поняли, что воевать придется долго", — считает Кухарчук.

Он также говорит, что россияне с каждым днём "становятся сильнее", и, если бы Украина действительно воевала с "дегенератами", то уже давно победила их.

"Поэтому мы проигрываем. У них эти процессы происходят, у них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы", — добавил комбат.

Ранее мы сообщали, вдвое выросло число украинцев, которые считают, что РФ сможет вести войну ещё долго.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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