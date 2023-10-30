Россияне продолжают обстрелы Украины. Иллюстративное фото: ОК "Юг"

Ночью на 30 октября Украина сбила все 12 беспилотников "Шахед" и две ракеты Х-59, запущенных россиянами.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Заявляется, что воздушные цели сбивали в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Между тем в Баштанском районе Николаевской области обломки дрона упали на сельскохозяйственный склад, произошел пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Всего в регионе было сбито пять беспилотников "Шахед".

Последствия обстрела Николаевской области

В Хмельницкой области также отработала ПВО. Как заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, никто не пострадал, инфраструктура также не повреждена.

В Хмельницкой области работала ПВО

Напомним, сегодня ночью над Днепропетровской областью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль. Также россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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