Ночью на 30 октября Украина сбила все 12 беспилотников "Шахед" и две ракеты Х-59, запущенных россиянами.

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

Заявляется, что воздушные цели сбивали в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Между тем в Баштанском районе Николаевской области обломки дрона упали на сельскохозяйственный склад, произошел пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Всего в регионе было сбито пять беспилотников "Шахед".

В Хмельницкой области также отработала ПВО. Как заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, никто не пострадал, инфраструктура также не повреждена.

Напомним, сегодня ночью над Днепропетровской областью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль. Также россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.