Сегодня ночью над Днепропетровской областью ночью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью защитники из ПВК "Восход" сбили в небе над областью две вражеские ракеты", - написал он.

Также россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.

Пострадавших нет.

Также сегодня ночью российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные эксперты считают, что Авдеевка оказалась под угрозой окружения. В России заявляют о сбитии 36 дронов над Черным морем и северо-западной частью оккупированного Крыма. На Мальте прошел третий мирный саммит по Украине.

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