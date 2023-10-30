Над Днепропетровской областью ночью сбили две ракеты. Обломками повреждены дома и авто
Сегодня ночью над Днепропетровской областью ночью сбили две ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью защитники из ПВК "Восход" сбили в небе над областью две вражеские ракеты", - написал он.
Также россияне дважды обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь.
Пострадавших нет.
Также сегодня ночью российские войска нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.
Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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