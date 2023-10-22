Сегодня ночью над Синельниковским районом Днепропетровской области была сбита российская ракета.

Об этом сообщает глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

"Под утро над Синельниковщиной защитники неба уничтожили вражескую ракету. Благодарен военным из ПВК "Восток" за точную работу. В общей сложности в громадах области ночь прошла без обстрелов", - написал Лысак.

Также в Генштабе сообщили, что оссийские военные нанесли ночью комбинированную воздушную атаку по Украине, используя различные ракеты и ударные дроны.

ПВО уничтожили одну авиационную ракету Х-59 и три "Шахеда".

Известно, что ПВО работала в Киевской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что в Харькове российская ракета ударила по терминалу "Новой почты", есть погибшие.

Число раненых в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" увеличилось до 16 человек.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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