Ночью, 21 октября российские военные повторно ударили с дронов-камикадз и ракет по Кривому Рогу.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Попали в объект промышленной инфраструктуры. На месте произошел пожар.

Обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что число погибших после ракетного удара по жилому дому в Запорожье увеличилось до пяти.

В среду, 18 октября, силы РФ совершили удар по Днепру. Есть попадание по частному сектору и один погибший.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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