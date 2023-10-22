Все 6 погибших и пострадавшие после удара по "Новой почте" в Харькове – работники предприятия, которые находились внутри терминала.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин – в тяжелом состоянии.

В МВД сообщили, что на территории терминала находились 22 человека, из них 6 человек погибли и 16 ранены. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.

Также специалисты взрывотехнического управления изъяли обломки ракеты С-300. Следователи вместе с криминалистами и судмедэксперты проводят осмотр тел погибших.

В ГСЧС сообщили, что в результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.

Напомним, вечером, 21 октября, россияне нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области.

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