Российские военные обстреляли Никополь, погиб мужчина
В субботу, 21 октября, российские военные снова атаковали Никополь в Днепропетровской области, применяя тяжелую артиллерию. В результате инцидента есть один погибший.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - написал он.
В настоящее время информация о последствиях обстрела уточняется.
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