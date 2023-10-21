В субботу, 21 октября, российские военные снова атаковали Никополь в Днепропетровской области, применяя тяжелую артиллерию. В результате инцидента есть один погибший.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - написал он.

В настоящее время информация о последствиях обстрела уточняется.

Ранее сообщали, что в результате ночной атаки пострадал промышленный объект в Кривом Роге. Обошлось без жертв.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия использует новую тактику воздушных атак.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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