На севере Украины установлено 500 тысяч противотанковых мин.

Об этом "Укринформу" сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Север" Сергей Наев.

"Мы создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для враждебных сил", - сказал Наев.

На северной границе Украины продолжаем укреплять систему обороны, в том числе устанавливают противотанковые мины и другое фортификационное оборудование. Украинские военные уже успели установить более 500 тысяч противотанковых мин, что значительно повышает уровень защиты границы. Это позволяет эффективно противостоять попыткам агрессии со стороны России.

"В частности, противотанковые минные поля, противотанковые группы мин, комплекты противопехотных взрывных устройств, фугасов, минированных завалов. Плотность минно-взрывных заграждений в нашей полосе ответственности увеличена в 16 раз", - заявил Сергей Наев.

Ранее Наев сообщал, что РФ развернула у северо-восточных границ Украины 19 тысяч военных.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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