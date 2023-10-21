Российская армия во время последних воздушных атак применяет новую "смешанную" тактику.

Об этом заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона наших прифронтовых территорий. Были атакованы Криворожье и Николаевщина одновременно», - заявила Гуменюк.

Тактика направлена на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.

Ранее Андрей Билецкий заявил, что у ВСУ не получилось "короткой войны" против России.

По данным The Wall Street Journal, россияне на Запорожском направлении потеряли в пять раз больше артиллерии, чем ВСУ.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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