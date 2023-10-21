У ВСУ не получилось "короткой войны" против России. Причина - ряд сильных сторон российской армии.

Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады и бывший глава "Азова" Андрей Билецкий в интервью Украинской Правды.

Сила россиян, что они могут производить сами ВКС и артиллерию, они не зависят от циклов "дали - не дали".

Российская авиация начала получать большое количество управляемых боеприпасов, которые раньше не использовала и вынуждена была заходить в зону действия украинской ПВО. Теперь этого не происходит.

"Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем", - заявил Билецкий.

Главная проблема армии РФ - слабо обученные сухопутные войска. Также у россиян проблемы со связью и технической разведкой. Но, по словам Билецкого, пока "абсолютно не ощущается", что у России есть проблемы с мобилизационным ресурсом.

"Если мы будем воевать необученными, плохо мотивированными частями против российских необученных, плохо мотивированных частей, то раньше или позже они нас переломают по элементарной причине - их просто больше", - добавил он.

Нашим военным стоит повысить качество боевой подготовки, тогда мы сможем компенсировать этот разрыв. При этом он рассказывает, что приходящее на фронт пополнение часто не умеет обращаться с оружием и не обладает элементарными навыками - даже такими, как накладывание себе повязки при ранении.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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