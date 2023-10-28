Сегодня ночью россияне атаковали Днепропетровскую область четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", три из которых были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Около часа ночи 28 сентября 2023 года оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сбиты были три крылатые ракеты, четвертая - не достигла своей цели.

Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли центр Херсона. Повреждены частные дома, получила ранения 80-летняя женщина.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что РФ в последнее время запускает "Шахеды" небольшими группами, чтобы собрать информацию о работе украинской ПВО.

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