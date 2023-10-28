Сегодня ночью силами ПВО было уничтожено три российские ракеты над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью подразделения ПВК "Восход" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты", - написал он.

Также россияне обстреливали из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду Никопольского района. Обошлось бе пострадавших.

Напомним, вчера войска РФ выпустили около двух десятков снарядов по Никопольскому району. Повреждены частный дом, авто и линия электропередач.

Ранее мы писали, что вчера вечером россияне обстреляли центр Херсона. Пострадали семь человек, повреждены десятки домов.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается окружить Авдеевку. Военные паблики сообщают, что пользуясь плохой погодой, россияне укрепили свои позиции на захваченном недавно терриконе. В Запорожской области идут встречные бои возле Вербового и Новопрокоповки, ВСУ улучшили свое тактическое положение у Нестерянки и Копаней. Также россияне атакуют к северо-западу от Бахмута и на Лимано-Купянском направлении.

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