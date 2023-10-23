В Херсонской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из прибрежных населённых пунктов на правом берегу Днепра.

Об этом сообщает областная военная администрация.

Речь идёт о таких населенных пунктах: Дудчаны, Качкаровка, Мыловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Красный Маяк, Весёлое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое и Приозёрное.

"В этих населённых пунктах будет происходить обязательная эвакуация принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там ещё остаются дети", — заявили в ОВА.

Указанные населённые пункты находятся на берегу Днепра и постоянно обстреливаются россиянами с левого берега.

Ранее В Херсонской области расширили список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

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