На эвакуацию из сектора Газа записались больше 300 украинцев, но пока их вывезти невозможно
На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев, однако пока помочь им невозможно.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода".
По данным дипломата, в анклаве проживают около полутысячи граждан Украины.
"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, полтысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд" , – сказал посол.
По его словам, сейчас посольство ничем не может помочь этим людям, нужно ждать открытия пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом для иностранных граждан.
По его информации, это может произойти уже завтра.
Между тем из Израиля вылетело уже несколько эвакуационных рейсов с украинцами.
7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.
Израиль объявил войну впервые после войны Судного дня 1973 года, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.
17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".
18 октября в Израиле с визитом побывал президент США Джо Байден.
Что происходит в Израиле сегодня - в нашей хронике событий.