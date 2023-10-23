На эвакуацию из сектора Газа записались 337 украинцев, однако пока помочь им невозможно.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода".

По данным дипломата, в анклаве проживают около полутысячи граждан Украины.

"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, наверное, полтысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд" , – сказал посол.

По его словам, сейчас посольство ничем не может помочь этим людям, нужно ждать открытия пункта пропуска "Рафах" на границе с Египтом для иностранных граждан.

По его информации, это может произойти уже завтра.

Между тем из Израиля вылетело уже несколько эвакуационных рейсов с украинцами.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Израиль объявил войну впервые после войны Судного дня 1973 года, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле с визитом побывал президент США Джо Байден.

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