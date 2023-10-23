Украина опасается потери поддержки и переключения внимания мира на Израиль.

Об этом пишет Financial Times.

На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС Украина не будет первым пунктом в повестке дня впервые с февраля 2022 года.

"Украинцы сейчас задаются вопросом, хватит ли у мира концентрации внимания и смелости сосредоточиться на двух крупных войнах. Учитывая медленное контрнаступление и отсутствие у России признаков выхода из игры, Украина сталкивается с перспективой длительной войны, которая потребует беспрецедентной и долгосрочной поддержки со стороны союзников", - рассуждает издание.

FT считает, что опасения украинцев "не беспочвенны" и "мир уже забывал войну России против Украины в прошлом". Имеется ввиду подписание Минских соглашений в 2015 году, после чего "внимание мира угасло".

Владимир Зеленский опасается, что предоставление Путину паузы позволит ему подготовиться к новому, более масштабному вторжению.

"Украинцы, особенно их президент, доказали, что они искусны в общении, во многом объединяя мир против России. Но по мере того, как война затягивается, они знают, что, скорее всего, станет труднее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных кризисов", - пишет издание.

Война в Украине идет уже 607-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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