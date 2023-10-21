Российские дроны "Орлан" представляют "огромную проблему" для ВСУ.

Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий.

"По беспилотным системам оперативно-тактического класса россияне намного дальше нас. Я говорю во-первых о печально известном "Орлане". Это большая проблема для нас - это разные типы разведки, арткорректировка. Качественно глушить "Орлан" нам не удается", - заявил командир.

Дроны можно сбивать и ПВО, но у нас дефицит ракет, и тратить их на "Орланы", которых у России тысячи, на самом деле сложновато.

По словам Билецкого, "Орланы" работают днем и ночью, иногда в полосе действия его бригады может "висеть" до 11 этих беспилотников.

"Это значит, что твоя артиллерия не работает. Что твое наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводом, невозможно. Что ты не можешь подвозить БК, проводить инженерные работы, рыть капониры", - говорит Билецкий.

По его словам, "Орлан" более эффективен, чем западные аналоги, а также украинский дрон "Лелека". "У него есть комплекс "Комета" - система позиционирования, ориентированная на спутники не только GPS и ГЛОНАСС, но и на китайские спутники. Ее побороть РЭБом чрезвычайно сложно. Давишь один - работает еще два, три, восемь", - заявил Билецкий.

Ранее Билецкий уже заявлял, что у ВСУ не получилось "короткой войны" против России.

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