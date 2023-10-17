Кабмина упростил бюрократические процедуры, необходимые для списания и получения нового военного имущества. Теперь военным не придется тратить на бумажную работу полгода, как раньше, а всего лишь несколько недель. Упрощение должно помочь бороться с волокитой на фронте.

Об этом сообщит в телеграм-канале вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Упростили с Минобороны процедуру списания БПЛА на фронте. Теперь военные смогут списывать поврежденные или уничтоженные дроны по упрощенной процедуре и всего за несколько недель", - отметил вице-премьер.

Раньше, чтобы получить новые дроны, нужно было списать старые, которые были уничтожены или повреждены во время боевого задания. Для этого военным требовалось до шести месяцев оформления бумаг.

В Минобороны уточнили, что речь идет не только о списании БПЛА, а о любом потерянном в бою военном имуществе. И процедура списания теперь будет занимать максимум две недели.

В приказе Минобороны, регулирующем списание, сказано, что:

командиры рот, батальонов и бригад могут списывать уничтоженные БПЛА стоимостью до 1,5 млн грн без согласования с высшим руководством;

дроны-камикадзе или другие ударные БПЛА можно списывать без расследования и десятков ненужных бумажек;

детали поврежденных "птичек" можно использовать для модернизации и восстановления других беспилотников.

Недавно Федоров заявлял, что Украина до конца года увеличит производство дронов приблизительно в 140 раз.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

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