В Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных и наполнен информацией более чем на 90%.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реестр назвали "Оберег".

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации", - сказал Федоров.

Он отметил, что пока есть вопросы касательно сервисов на базе "Оберега", а Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.

Отметим, что законопроект о создании электронного реестра военнообязанных был внесен в Раду, но еще не голосовался.

Ранее мы писали о том, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров хочет ввести электронный военный билет и единый реестр призывников.

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