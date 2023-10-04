Единый электронный реестр военнообязанных уже запущен - Минцифры
В Украине уже запущен единый электронный реестр военнообязанных и наполнен информацией более чем на 90%.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Реестр назвали "Оберег".
"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, у которого нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации", - сказал Федоров.
Он отметил, что пока есть вопросы касательно сервисов на базе "Оберега", а Минцифры ожидает видения новой команды Минобороны.
Отметим, что законопроект о создании электронного реестра военнообязанных был внесен в Раду, но еще не голосовался.
Ранее мы писали о том, что новый министр обороны Украины Рустем Умеров хочет ввести электронный военный билет и единый реестр призывников.
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