Комитет по национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде Украины принять законопроект об электронном реестре военнообязанных. Предлагается проголосовать в первом чтении - с сокращением сроков подготовки ко второму.

Члены комитета предложили только одну существенную поправку - передавать данные в электронный реестр по лицам с 18 до 60 лет (сейчас законопроект устанавливает нижний порог в 17 лет).

А вот Главное научное экспертное управление Рады (ГНЭУ) раскритиковало законопроект.

ГНЭУ считает, что передача данных из всех госреестров в новый электронный реестр ставит под угрозу персональные данные призывников.

"Сведения, которые собирались уполномоченными на это органами государственной власти у физических лиц (субъектов персональных данных) на определенные законные цели (понятные и ожидаемые для самих лиц), будут свободно обрабатываться другими органами государственной власти для реализации других целей, несовместимых с целями, для которых их изначально собирали", - пишет экспертное управление Рады.

При этом сам факт использования данных украинцев для реестра военнообязанных управление считает законным - поскольку Конституция позволяет государству собирать их в интересах нацбезопасности.

"Вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь путем сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия допускается, если оно предусмотрено законом, и только в интересах национальной безопасности", - заявляет ГНЭУ.

Напомним, 18 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.

Его авторы - группа депутатов, включая руководителей фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность" (Давид Арахамия, Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук и другие).

Отметим, что одно из первых программных заявлений нового министра обороны Украины Рустема Умерова касалось цифровизации воинского учета, что может иметь далеко идущие последствия для миллионов украинцев. Мы разбирались, появятся ли в Украине электронные повестки.