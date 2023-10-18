Дроны СБУ поразили военный лагерь у аэродрома "Халино" в Курской области РФ. Зафиксировано 18 попаданий по лагерю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

По данным источников, сегодня ночью СБУ атаковала дронами полевой лагерь военных РФ у села Постоялые дворы. Там, вблизи военного аэродрома "Халино", находилось до 3 тысяч оккупантов и около 80 единиц военной техники.

В ведомстве отмечают, что точное количество потерь пока неизвестно, но зафиксировано не менее 18 попаданий.

Ранее Минобороны РФ заявило, что ночью над Белгородской и Курской областями, а также Черным морем было сбито 28 дронов. Обломки, в частности, упали на школу в Курской области.

Напомним, вчера ВСУ сообщили, что уничтожили девять российских вертолетов разных модификаций на аэродромах в Бердянске и Луганске.

Также мы писали, что украинские дроны атаковали электроподстанцию в Белгородской области, обеспечивающую светов военные объекты РФ.

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