Под российским Белгородом этой ночью дроны поразили российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в СБУ

Сообщается, что на опубликованных российскими пабликами видео слышно около 20 взрывов в месте дислокации "Триумфа" и его РЛС, а в соседних населенных пунктах исчез свет.

Напомним, в сентябре также был поражен комплекс "Триумф" в оккупированной Евпатории. Сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны "Триумфа", а потом подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400.

По данным СМИ, помочь Украине уничтожить российский комплекс С-400 в оккупированном Крыму могла фотография туриста из РФ. В августе Минобороны Украины выразило признательность мужчине за фотографию, на которой он в плавках позирует на фоне российской военной техники под Евпаторией.

Достоверного подтверждения связи его публикации и удара по комплексам вблизи Евпатории нет.

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