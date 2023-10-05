Утром 5 октября в трех районах Курской области РФ прогремели взрывы. В России заявляют об атаке дронов на объекты инфраструктуры, в результате чего произошло обесточивание десятков населенных пунктов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, дроны-камикадзе нанесли серию ударов по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах Курской области РФ. Уточняется, что после взрывов на электроподстанции под Курском без света остались 67 населенных пунктов.

Как сообщают Telegram-каналы, аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения.

Напомним, недавно в Курской области РФ уже заявляли о повреждении подстанции после атаки дронов. Тогда без света остались пять населенных пунктов. Украинские издания утверждали, что к атакованной подстанции, в частности, были подключены важные военные объекты РФ.

Источники в СБУ заявляли, что будут наносить такие удары в ответ на атаку по украинской энергетике.

О том, что Украина будет отвечать на новые атаки РФ по энергетике, на днях предупреждал и министр обороны Рустем Умеров.